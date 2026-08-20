A NOBREZA DO AMOR\nAlika se revolta contra Omar e afirma que não se submeterá a ele em troca de sua ajuda. Tem início a cerimônia de casamento de Jendal e Binta. Maria Helena volta para a festa de Marta e Diógenes, e Murilo lhe dedica uma canção. Manoel sofre com a decisão da mãe. Graça desconfia da proximidade entre Maria Helena e Murilo. Sebastião acerta com o fotógrafo o registro feito de Alika. Pascoal intercepta a fuga de Kênia após o casamento do pai, e Dumi, mesmo ferido pelos soldados, consegue escapar. Viriato confronta Belmira sobre a história de Ritinha. Geralda flagra Adônis com Carmen. Murilo e Maria Helena se beijam. Manoel cuida de Fortunato. Durante sua fuga, Dumi acaba desmaiando.\nPOR VOCÊ\nVanessa fica furiosa com Bela, e a destrata. Pérola anuncia a Bela que tem planos para ela no hospital. Vanessa lembra de como perdeu seu filho no passado, e acusa a obstetra. Bela conversa com Gabriel sobre os filhos de Juli. Zé faz uma negociação com Juarez. Ítalo sofre durante suas aulas de judô e sente falta da mãe. Dalila investe em suas redes sociais. Dulce pede demissão a Bela. Lucas alerta a obstetra sobre o comportamento de Peixe na escola. Leandra pede atenção a Vanessa. Bela faz um acordo com Peixe. Bela e Lucas se beijam.