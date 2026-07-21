A NOBREZA DO AMOR\nJendal anuncia que em breve poderá se livrar de Alika para se casar oficialmente com Binta. Niara afirma a Teresa que gosta de Onildo, mas não pensa em se envolver romanticamente com outro homem. Malungo chega a Barro Preto e reconhece José. Ana Maria se anima para começar a dar aulas na escola. Mirinho estranha a ausência de Manoel no banco. Tonho percebe a tristeza de Januário ao ver Manoel e Ana Maria juntos. Viriato repreende a forma como Virgínia se refere a Lúcia/Alika. Malungo se ajoelha diante de Alika.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJoão Raul decide vender sua casa para Eduarda. Ronei anuncia a Naiane e Gael que Pepê Figueiredo deseja firmar uma parceria com os dois. Cinara não se conforma com o fato de Nora trabalhar sem cobrar. Malvino sente ciúmes dos cuidados de Esteban com seu bebê. Walmir comenta com João Raul que deseja morar com Irene. Leandro e Alaor pressionam Xavier a revelar o mandante do crime que vitimou Soraia. Nora conversa com Cinara sobre a importância do trabalho com as ervas do Caturama. Ronei sabota João Raul. Agrado convida João Raul para passar um tempo em sua casa. Eduarda e Leandro reúnem suas famílias. Alaorzinho surpreende Janete e a convida para morar com ele.