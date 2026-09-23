A NOBREZA DO AMOR\nGraça se desespera com a morte de Casemiro, e todos ficam consternados. Alika revela a Tonho que Casemiro sofreu um mal súbito, e o rapaz fica transtornado. Omar confessa a Salma que gostou de saber de seu interesse por ele. Binta revela a Jawari seus planos para Batanga na ausência de Jendal. Gamba se apresenta a Dumi e Kênia como aliado da rebelião. Todos comparecem ao velório de Casemiro. Tonho propõe a Mirinho que eles voltem a ser amigos em homenagem a Casemiro. A saúde de Niara se fortalece, e Alika comemora. Virgínia teme que Mirinho decida ficar no engenho. Mirinho descobre que Casemiro deixou suas terras para Tonho.\nPOR VOCÊ\nPeixe socorre Juarez e liga para Bela. Iara e Dalila visitam Juarez no hospital e o acompanha de volta para casa. Bela explica a Peixe o que houve com Juarez, e conta ao menino sobre a chegada de Lia. Alencar sugere uma nova medicação para Vitor. Farmacêutica alerta Ricardo sobre uma baixa na contagem de remédios na farmácia do Hospital Luz. Dalila agradece Peixe por ter socorrido Juarez e surge um clima entre os dois. Toy nota o interesse de Próspero por Melinda. Margô admira Lucas. Pérola lamenta o caráter de Vanessa com Iracema. Ricardo desliga Alencar do programa de residência médica, e Vitor sente o baque. Peixe confessa a Suelen que foi Dalila que tentou aproximar os dois. Peixe e Dalila se beijam. Vanessa confronta a traição de Giovana.