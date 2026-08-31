A Nobreza do Amor\nDumi sofre ao saber do casamento de Kênia com Pascoal. Mirinho visita as terras de Tonho, e Januário desconfia. Marta confronta Diógenes sobre a paternidade de Ritinha. Teresa sente-se aflita com a proximidade do retorno de José a Batanga. Pascoal pressiona Kênia sobre possíveis notícias de Dumi. Viriato descobre que a carta sobre Ritinha desapareceu de seus pertences. Bartô arma para que acreditem nos pedidos de milagre a Veneranda. Adônis flagra Geralda com Carrapato. Mirinho planeja prejudicar Tonho, e Manoel o repreende. Marta afirma a Viriato que Ritinha precisa saber quem é seu pai. Lúcia/Alika contrata Rosa para trabalhar no ateliê. Alika teme que Tonho não seja capaz de acompanhá-la a Batanga.\nPor Você\nPeixe e seus irmãos conseguem distrair Vera e fugir da casa de acolhimento. Juarez sofre um acidente e se culpa ao lembrar de Juli. Bela se desespera ao descobrir sobre a fuga das crianças, e pede ajuda a Gabriel para encontrá-los. Peixe e seus irmãos tentam voltar para a casa onde moravam com Juli, e descobrem que o imóvel tem outro morador. Vanessa se revolta ao saber por Leandra que Gabriel está ajudando Bela a encontrar os filhos de Juli. Iara desconfia da cobrança de Zé a Juarez. Bela e Juarez se dividem para procurar pelas crianças. Peixe, Ítalo, Glorinha e Samuca têm suas mochilas furtadas e se abrigam embaixo de um viaduto.