A Nobreza do Amor\nAlika sente orgulho ao visitar as terras de Tonho. Adalgisa se insinua para Mirinho, e Marta e Virgínia percebem. Virgínia finge naturalidade diante de Adalgisa e Mirinho, e Marta se surpreende. Viriato alerta Bartô para desistir das artimanhas para transformar Veneranda em santa. Marta confronta Diógenes e diz que o marido parece estar com medo de Virgínia. Alika desabafa com Niara sobre ter lutas diferentes de Tonho. Binta orienta como Kênia deve se vestir para o jantar, e Jendal estranha a aparência da filha.\nPor Você\nBela promete a Juli que buscará Samuca na escola, mas, ao passar no mercado, precisa atender uma grávida que está prestes a dar à luz no local. Vanessa se irrita por Bela querer internar a grávida em seu hospital particular, mas Pérola apoia a obstetra. Peixe enfatiza a ausência de Bela na convivência com ele e seus irmãos. Pérola discute com Vanessa sobre a passagem da presidência do hospital para ela. Peixe vai com Dalila para a escola, enquanto Iara e Juarez convidam Juli para jantar. Gabriel lembra de quando era noivo de Bela. Bela vai buscar seu carro no departamento de trânsito e Juli faz companhia a amiga. Vanessa se desentende com Gabriel. Juarez causa um acidente de carro e foge sem prestar socorro. Bela e Juli capotam o carro após uma batida, e a técnica de enfermagem fica em estado grave. Juarez se culpa por ter fugido do local do acidente. Juli faz Bela prometer que cuidará de seus filhos.