A NOBREZA DO AMOR\nJendal desconfia de que Kênia está sendo influenciada por alguém contra ele. Onildo constata que a febre de Tonho cedeu. Alika e Niara disfarçam quando Caetana comenta sobre Tonho ter chamado o nome da princesa. Carrapato deixa Barro Preto. Salma se desespera com o estado de saúde de Tonho, e Fátima repreende a filha. Mirinho provoca Lúcia/Alika. Bartô procura Viriato com um pedido inusitado. Manoel beija Ana Maria e afirma que a pedirá em namoro para sua família. Jendal deduz que Kênia continua seu romance com Dumi, e exige que Pascoal flagre a princesa. Onildo anuncia que Tonho passará por uma nova cirurgia. MIrinho sabota o medicamento de Tonho.\nCORAÇÃO ACELERADO\nZilá conhece Amélie e se interessa em contratá-la. Naiane pede que Zilá pressione Ronei. Zilá revela a Naiane que ela e Ronei estão namorando. Eduarda e Leandro se encontram. Agrado e João Raul se emocionam ao ver o sucesso de sua canção. Leandro aconselha Eduarda sobre sua carreira. Gael conta a Naiane sobre sua relação com Ana Castela. Bará convida Eva e Vânia para sair. Cinara aconselha Naiane a esquecer João Raul. Alaorzinho diz para Zilá que quer logo o divórcio.