A Nobreza do Amor\nMirinho aceita doar seu sangue para Vera/Niara, e todos se surpreendem. Omar avisa que conseguiu cancelar as passagens. Virgínia reclama com Graça que Mirinho foi ao hospital se oferecer para Lúcia/Alika. Casemiro revela que expulsou Mirinho de casa, e Marta se espanta. Ritinha presenteia Diógenes com um desenho feito por ela. Pascoal provoca Dumi. Ladisa afirma a Akin que enviou um telegrama para Alika sobre a ida de Jendal para o Brasil. Pascoal prende Kênia em uma solitária ao lado de Dumi. José/Zambi anuncia a Alika que decidiu partir para Batanga sem ela.\nPor Você\nPérola discute com Vanessa e acaba desmaiando diante da filha, que pede socorro médico. Gabriel diz a Peixe que pode ajudar o rapaz. Bela fala com a pediatra Íris sobre Samuca. Ricardo se responsabiliza pelo atendimento de Pérola. Vitor avisa a Leandra sobre a saúde de Pérola. Todos acabam descobrindo sobre a doença da empresária. Nelma conta a Próspero que o bar de Clemente foi interditado pela vigilância sanitária. Clemente declara guerra a Próspero. Vanessa ameaça Giovana. Margô revela a Lucas que foi agredida por Enzo. Sabugo faz um discurso sobre os malefícios do álcool diante de Enzo e Bezão. Iara encontra as peças roubadas de Zé e confronta Juarez. Pérola implora para que Bela assuma a presidência do hospital.