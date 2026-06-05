A Nobreza do Amor\nDumi disfarça e garante não saber nada sobre Robert. Chinua aconselha Kênia a terminar o namoro com Dumi. Salma sofre com a possibilidade de casar com Fuad a fim de não prejudicar a saúde de Fátima. Manoel nega que esteja namorando Ana Maria. Virgínia confronta Mirinho sobre Lúcia/Alika. Ritinha e Aurelinda afirmam ter adorado a escola nova. Salma pede conselhos a Lúcia/Alika. Virgínia diz a Lúcia/Alika que Graça deseja desfilar por sua marca. Jendal pressiona Kênia quando Pascoal revela ao rei que viu a princesa beijar um soldado. Jendal ordena que Pascoal vigie Kênia.\nCoração Acelerado\nJoão Raul informa a Naiane que os dois seguirão juntos aos olhos do público a fim de cumprir os contratos comerciais, e garante que nada mais acontecerá entre eles. Agrado e Eduarda fazem sucesso na internet. João Raul concede entrevista a Talita. Alaorzinho comenta com Malvino que planeja afastar Ronei do Grupo Amaral. Zilá é interrogada pelo delegado Albano sobre a morte de Jean Carlos. Laurinha e Esteban tentam confortar Naiane. Walmir confessa suas mentiras a João Raul e pede perdão ao filho. Alaorzinho procura Janete, e Palhares comenta com Zeca que é difícil separar os dois. Palhares reconhece Zilá no prédio de Ronei. Walmir procura Adilson. Agrado exige que Naiane devolva sua medalhinha de Santa Cecília.