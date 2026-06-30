A Nobreza do Amor\nMalungo conversa com Jorge. Jendal recebe conselhos do oráculo sobre sua futura esposa. Graça não gosta de saber que Ana Maria se ofereceu para dar aula na escola de Vera/Niara. Viriato recebe uma convocação do bispo para ir a Natal. Mirinho faz as pazes com Virgínia. Dumi visita Kênia. Belmira revela a Lúcia/Alika sobre o plano de Virgínia contra o ateliê. Alika afirma a Teresa que não permitirá que Virgínia fique impune. Fátima descobre que não há nada de errado com sua saúde, mas pede que Onildo mantenha a notícia em segredo. Malungo descobre o paradeiro de Niara e Alika.\nCoração Acelerado\nWalmir confunde Irene com Amélie. Rosinha comenta com João Raul que Agrado ainda gosta dele. Ronei descobre que Zilá conheceu Soraia, a mãe de Leandro. Todos comentam a história entre Agrado, Eduarda e Leandro. Naiane comemora a discórdia entre as amigas. Janete apoia Agrado. Nora explica a Cinara que o efeito do chá dado a Palhares passará em breve, e incentiva a neta a ficar com o rapaz. Eva e Vânia descobrem que estão sendo enganadas por Bará. Zuzu conversa com Agrado sobre Eduarda. Cinara e Palhares reatam o namoro. Walmir agrada Irene. João Raul visita Agrado e afirma torcer para que ela e Eduarda se entendam. Ronei fica chocado com intenção de Eduarda.