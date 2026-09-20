A NOBREZA DO AMOR\nKênia trabalha nas minas de Batanga, e Binta e Pascoal comemoram sua vingança contra a princesa. Jendal se aproxima do Brasil. Chega o dia do casamento de Mirinho e Virgínia. Ana Maria se incomoda de estar ao lado de Manoel como madrinha de Mirinho, e Januário repara. Mirinho desmaia no altar, e Viriato ajuda o rapaz. Sebastião deixa a igreja aos prantos, e Bartô desconfia. Virgínia e Mirinho finalmente se casam. Onildo revela a Alika que Niara corre risco de morte.\nPOR VOCÊ\nJunqueira insiste em passar a noite com Vanessa, e ela insiste em fazer o empresário prometer que vai fazer de tudo para tirar Bela da presidência do hospital. A obstetra descobre que Iara colocou Juarez para fora de casa. Margô parabeniza Lucas por seu trabalho na escola. Vitor se sente mal após tomar a medicação dada por Alencar. Vanessa descobre que Peixe está na casa de Gabriel. Próspero disfarça para Melinda seu descontentamento com Clemente. Hanna se incomoda com a pressão de Sílvia. Ítalo e Glorinha acompanham a apresentação de dança de Hanna. Zé e Juarez são perseguidos no trânsito por um carro. O feirante salva Zé de ser atingido por um tiro. Tamara, jovem grávida, é baleada, e Nelma pede socorro a Bela.