A NOBREZA DO AMOR\nAlika confessa a Tonho que Omar deseja se casar com ela. O Bispo indaga Viriato sobre suas atitudes recentes. Mirinho provoca Sebastião. Marta pune Virgínia, que se revolta ainda mais contra Lúcia/Alika. Kênia comenta com Chinua sobre o interesse de Jendal por Binta. Graça e Mirinho zombam de Ana Maria por esperar o pedido oficial de namoro de Manoel. Alika descobre que Nilo Peçanha está morto, e Onildo a apoia. Onildo declara seu interesse romântico por Niara. Tonho se aconselha com Dona Menina. Kênia confidencia a Chinua que seguiu a sugestão de Dumi para se livrar da perseguição de Jendal. Dumi, Akin e Ladisa encontram a urna com as joias de Jendal.\nCORAÇÃO ACELERADO\nAgrado, Eduarda e Leandro decidem retomar a parceria musical. Todos chegam para o festival de sucos no Zuzanete, sem saber que Osmar se esconde na cozinha a mando de Zilá. Talita chega ao bar de Zuzu e Janete. Osmar sabota apenas um tipo de suco feito por Janete e Zuzu, e Zilá e Ronei se irritam. Todos começam a apresentar sintomas após tomarem o suco sabotado. Zeca estranha o comportamento de todos, mas Talita garante que é um sucesso. Alaorzinho e Janete ficam juntos. Agrado declara seu amor por João Raul.