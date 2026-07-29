A NOBREZA DO AMOR\nBinta descobre que Jendal deseja punir Alika com a morte. Kênia pede que Chinua entregue sua carta a Dumi. Mirinho convence Virgínia a adiar o anúncio da data de casamento. Manoel desabafa com Ana Maria sobre a promoção de Mirinho. Tonho e Lúcia/Alika comemoram quando Viriato garante que dará sua bênção à união dos dois, ao lado de Dona Menina. Dumi vibra ao receber a notícia de que Kênia se juntará a ele, Akin e Ladisa. Dona Menina tem um mau pressentimento, e Tonho se aflige. Mirinho se nega a comparecer à festa de noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Omar pede informações sobre Lúcia a Mirinho e Virgínia. Tonho e Alika ficam noivos.\nCORAÇÃO ACELERADO\nRonei questiona Zilá sobre a possível autoria da ameaça. Zilá sonda Cinara, que garante não saber de nada. Malvino e Laurinha se emocionam ao sentir a bebê mexer na barriga da mãe. Zuzu fala com Alaor sobre seu suposto estado grave de saúde, e o empresário confronta Horácio, o seu médico. Alaor propõe cancelar o casamento com Zuzu. Talita sente ciúmes de Bará com Eva e Vânia. Irene alerta Gael sobre Naiane. Naiane desabafa com Esteban sobre seu descontentamento com o sucesso de Agrado e Eduarda. Zilá pressiona Cinara, que pede conselhos a Nora. João Raul enfrenta Ronei, e provoca o ex-agente em frente ao Grupo Amaral.