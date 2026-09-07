A NOBREZA DO AMOR\nCasemiro expulsa Mirinho de casa, e Graça se desespera. Caetana decide deixar o engenho e se mudar para as terras de Tonho. Mirinho pede abrigo a Manoel e Fortunato. José desconfia de que o assalto que sofreu também pode ter sido encomendado por Mirinho. Jendal sofre por não conseguir notícias de Alika, e Binta se incomoda com a obsessão do rei por sua ex-esposa. Binta ateia fogo aos pertences de Alika, e Kênia comemora o descontrole da rainha. Didi, Montanha e Carrapato assaltam o Armazém dos Curi. Caetana questiona Tonho sobre sua ida para Batanga. Tonho anuncia a Alika que decidiu permanecer em Barro Preto.\nPOR VOCÊ\nZé pede que Juarez esconda peças ilegais de automóveis. Toy disfarça o desapontamento e entrega o cartão de Leandra para Nelma. Pérola e Bela celebram o início do programa de assistência a gestantes em situação de vulnerabilidade na Maternidade Luz. Junqueira questiona Vanessa sobre a sucessão do hospital. Sabugo comemora a notícia de que Tom-Tom voltará para casa. Dalila e Peixe se desentendem. Vanessa pede ajuda a Sílvia para conseguir reconquistar Gabriel. As crianças armam um encontro entre Lucas e Bela. Juarez pensa em se mudar com Iara e Dalila. Vanessa surpreende Gabriel com um jantar entre amigos. Bela e Lucas se beijam.