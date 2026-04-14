No centro de Quem Ama Cuida, próxima novela das 9 da Globo, criada e escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, está a poderosa e disfuncional família Brandão, um clã unido pelo sobrenome e pela fortuna construída por Arthur Brandão (Antonio Fagundes), mas marcado por ressentimentos, disputa por herança e relações afetivas atravessadas pelo interesse. Arthur vem de uma origem humilde e se torna um milionário do mercado de joias, dono de um império erguido com trabalho duro e obstinação.\nViúvo, fragilizado por problemas de saúde e devastado pela perda da esposa e pelo desaparecimento do filho Heitor, é um homem duro, implacável e solitário. Cercado de luxo, vive emocionalmente isolado, convencido de que, para a própria família, não passa de um “caixa eletrônico”, e em casa só tem a companhia dos funcionários: Edvaldo (Guilherme Piva), seu secretário fiel, Rosa (Tatiana Tiburcio), a cozinheira, Tilde (Luana Martau), que se arrisca como influenciadora mostrando as manias dos milionários, e Diná (Rosi Campos), governanta da casa, que ama secretamente o patrão.