A NOBREZA DO AMOR\nJendal aprova o novo visual recatado de Kênia, e elogia Binta. Omar percebe o interesse de Onildo por Niara. Tonho ajuda Nilo e sua família, e Alika se emociona com a atitude do amado. Adalgisa parte após desenhar o vestido de Virgínia, e a vê conversando com Sebastião. Sebastião diz a Virgínia que Niara e Alika estão prestes a partir para a Turquia. Bartô se anima com a chegada de romeiros a Barro Preto, em busca do milagre de Veneranda. Viriato espanta os romeiros.\nCORAÇÃO ACELERADO\nBela se desespera com a morte de Juli. Lucas é avisado sobre o estado da mãe de Peixe, Glorinha, Ítalo e Samuca e os leva para o hospital. Os quatro irmãos descobrem que Juli faleceu. Peixe se revolta contra Bela. A obstetra conhece Lucas, que a conforta após a morte de Juli. Leandra sofre com a falta de atenção de Vanessa, e Gabriel apoia a filha. Vanessa prepara a inauguração de sua nova ala no hospital. Toy se encanta com Leandra. Bela pede ajuda a Gabriel para encontrar o responsável pelo acidente. Juarez se martiriza por ter fugido após o acidente. Pérola, Gabriel e Giovana insistem que Vanessa cancele o evento de inauguração por conta da morte de Juli. Peixe se responsabiliza pelos irmãos e nega a ajuda de Bela.