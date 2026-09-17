A NOBREZA DO AMOR\nTeresa se preocupa com a decisão de José de ir para Batanga sozinho. Chinua descobre que Binta e Pascoal são amantes. Graça acredita que Ritinha seja filha de Belmira com Diógenes. Januário se aproxima de Ana Maria, e Vitalino gosta. Salma pensa em acompanhar Omar ao hospital para visitar Vera/Niara, mas a presença de Fuad a impede. Tonho chega ao hospital, e Omar se irrita. Pascoal castiga Dumi por tentar se comunicar com Kênia. Chinua e Akin se desesperam com as atitudes de Binta. Sebastião intercepta o telegrama de Chinua para Alika, e Virgínia comemora.\nPOR VOCÊ\nBela se surpreende com o pedido de Pérola, quando Vanessa chega. Iara se decepciona com Juarez e pede para o marido deixar sua casa. Toy acredita que está conseguindo se aproximar de Leandra. Enzo pede perdão a Margô. Bela aceita assumir a presidência do hospital, e Pérola comemora. Lucas ajuda Sabugo a realizar o sonho de visitar sua cidade natal com Tom-Tom. Pérola anuncia ao Conselho a nova presidência do hospital, composta por Bela, com apoio de Gabriel na governança e compliance. Vanessa se revolta contra Pérola. Iracema recomenda sua sobrinha, Lia, para ajudar Bela nos cuidados com a casa. Glorinha é carinhosa com Bela. Peixe aceita passar um período na casa de Ricardo, com Gabriel. Pérola aceita tratar sua doença por amor à neta, e Leandra se emociona. Gabriel descobre quem é o dono do carro que provocou a morte de Juli.