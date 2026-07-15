A NOBREZA DO AMOR\nChinua revela a Dumi que Kênia foi encarcerada a mando de Jendal, e Akin conclui que a princesa realmente se rebelou contra o pai. Alika afirma a Tonho que tem uma dívida de gratidão com Omar. Ana Maria se propõe a trabalhar como voluntária na escola ao lado de Vera/Niara, e Casemiro sente orgulho da filha. Mirinho provoca Manoel diante de Casemiro. Diógenes desconfia da greve de fome de Virgínia. Dôra revela a história de sua mãe Luzia para Maria Helena. Virgínia foge de seu castigo e procura Graça. Viriato conta a Belmira que foi Virgínia quem o denunciou para o bispo. Dumi tenta libertar Kênia, e é surpreendido por Pascoal.\nCORAÇÃO ACELERADO\nJoão Raul revela a Talita que Agrado é a verdadeira Diana, e todos se surpreendem. Zuzu aceita o anel de Alaor, mas pede para que os dois sigam apenas namorando. Gael apoia Naiane. Agrado diz a João Raul que ele terá de enfrentar a fúria de Ronei. Eva e Vânia afirmam a Bará que Talita está gostando dele. Alaorzinho teme que Janete não aceite se casar com ele. Laurinha não aceita casar com Malvino. Gael se declara para Naiane em um programa de rádio. João Raul decide encerrar seu contrato com Ronei.