A Nobreza do Amor\nTodos comemoram o noivado de Tonho e Lúcia/Alika. Mirinho beija Virgínia pensando em Lúcia/Alika. Omar chega à festa de Alika e Tonho, e todos se surpreendem. Januário dança com Ana Maria. Manoel nutre sua raiva de Mirinho. Virgínia questiona Mirinho sobre Lúcia/Alika. Omar se incomoda ao descobrir que Alika está noivo de Tonho. Binta comenta com Jawari sobre as mentiras de Jendal, e tem uma ideia para consumar seu casamento com o rei. Ana Maria confronta Mirinho sobre a situação com Manoel. Alika tem uma conversa sincera com Omar.\nCoração Acelerado\nCinara revela a Ronei que foi Zilá quem provocou a morte de Jean Carlos. Alaor e Zuzu se casam. Ronei questiona Zilá sobre a morte de Xavier. Palhares anuncia a prisão do empresário Heitor, e Walmir alerta João Raul. Valéria falha com Sol, e Eduarda se irrita. João Raul recebe uma intimação policial por conta da proximidade com Heitor.