-Dia do desejo no HGP (1.3426366)\nInternada no Hospital Geral de Palmas (HGP) após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC), Francisca Barreto, de 90 anos, teve um momento de alívio e emoção ao reencontrar seu cão de estimação, Toby. A visita foi possível graças ao projeto "Dia do Desejo", que busca humanizar o atendimento de pacientes em internações prolongadas ou em situação de fragilidade.\nVeja reportagem no Bom Dia Tocantins: Uso de cães em tratamentos de saúde ajuda a reduzir estresse\nPara realizar o reencontro, a família de Francisca contou com o suporte do setor de Humanização e de uma equipe multiprofissional da unidade. O momento, marcado pela alegria da paciente ao ver o animal, comoveu tanto os parentes quanto os profissionais de saúde envolvidos.\nO projeto é coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) e tem como objetivo levar esperança e conforto emocional a quem enfrenta o ambiente hospitalar. De acordo com a pasta, a proposta é fortalecer o acolhimento, fazendo com que o paciente se sinta valorizado e respeitado durante o tratamento.