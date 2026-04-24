A pouco mais de uma semana do show de Shakira em Copacabana, no próximo dia 2 de maio, a setlist oficial ainda não foi divulgada. O repertório, porém, não deve fugir muito do que a cantora vem apresentando na turnê "Las Mujeres Ya No Lloran".\nAs apresentações passaram pelo Brasil, no ano passado, e seguiam ainda em curso, com shows recentes no México.\nComo costuma acontecer em grandes turnês, a artista tende a repetir a estrutura dos shows já realizados, com pequenas variações. A expectativa é de um set que combine faixas do álbum mais recente com sucessos de diferentes fases da carreira.\nEntre as músicas mais prováveis estão canções novas, como "Puntería" e "La Fuerte", além de hits como "Hips Don’t Lie", "Chantaje" e "Suerte (Whenever, Wherever)". Parcerias recentes, como "TQG", com Karol G, e "BZRP Music Sessions #53", com Bizarrap, também devem aparecer.