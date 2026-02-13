A quinta prova do líder do BBB 26 (Globo) é um desafio de resistência no qual os brothers precisam ficar posicionados em seis plataformas giratórias. Em cada rodada, um jogador será o "Mestre da Rodada", podendo ficar de fora da plataforma.\nO mestre fará duas jogadas de dados. O dado azul representa uma consequência. A pessoa terá que escolher uma pessoa que está posicionada na plataforma de número correspondente ao sorteado no dado para sofrer uma prenda.\nO dado laranja é o dado do mestre e, novamente, o número sorteado indica uma das seis plataformas. A pessoa, então, terá que escolher um jogador da plataforma sorteada para ocupar o seu lugar e ser o mestre da próxima rodada.\nSol Vega é expulsa do BBB 26 após acusação de agressão contra Ana Paula\nSarah Andrade é eliminada do BBB 26 com 69,13% dos votos