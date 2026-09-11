“Em tempos de emergência climática, produzir uma série como Ribeirinhas é também uma responsabilidade social.” A afirmação da roteirista e curadora audiovisual Lidiana Reis resume o propósito do projeto que leva as histórias de mulheres ligadas ao Rio Araguaia para dentro das escolas. A iniciativa Ribeirinhas nas Escolas será apresentada nesta sexta-feira (11), às 10 horas, durante a 6ª Semana Nacional do Cerrado, no Instituto Federal de Goiás, no Centro.\nA ação nasceu da série documental Ribeirinhas, produzida por mulheres do cinema goiano e dedicada às trajetórias de personagens que vivem às margens do Araguaia. O conteúdo audiovisual ganhou uma segunda dimensão com a criação de uma cartilha didática voltada principalmente ao Ensino Fundamental 2, reunindo atividades, referências e materiais que podem ser utilizados por professores em sala de aula.