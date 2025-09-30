A busca por um envelhecimento saudável passa pela soma de cuidados físicos, equilíbrio mental e planejamento financeiro. No Tocantins, a Universidade da Maturidade (UMA) oferece apoio e oportunidades para que pessoas maduras vivam com mais qualidade e autonomia na formação do curso de Educador Político Social para o Envelhecimento Humano há 19 anos.\nDessa forma, a UMA integra corpo, mente e finanças para a terceira idade. Por isso, a instituição aposta em atividades de formação, acolhimento e inclusão para garantir autonomia, segurança e qualidade de vida de forma sustentável.\nSegundo o professor e coordenador da universidade no Tocantins, Luiz Sinésio, mais do que um curso, a UMA atua na transformação social, oferecendo educação acessível a qualquer pessoa com vontade de aprender, independentemente da idade ou formação.