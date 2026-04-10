O Em Família com Eliana deste domingo (12) traz de volta, na competição musical, as três famílias mais votadas na repescagem da votação pelo Gshow. Das seis famílias eliminadas nas semanas anteriores, três voltam para a disputa, reveladas por Eliana no palco do programa.\nEssas famílias ganham uma nova oportunidade e se apresentam novamente, e, após a avaliação da equipe de jurados - nesta edição formada pelos atores Amaury Lorenzo e Samuel de Assis, e pelas cantoras Roberta Miranda e Manu Bahtidão -, uma delas será escolhida como uma das quatro semifinalistas.\nOs convidados participam ao lado de suas famílias: Samuel de Assis chega acompanhado pelas irmãs Simone e Sueli, enquanto Amaury Lorenzo divide o momento com a mãe, dona Maria de Fátima, e a irmã Edilma. Nos musicais, Roberta Miranda interpreta clássicos como A Majestade e o Sabiá e Vá com Deus; e Manu Bahtidão mostra os hits Quem Disse que o Amor é Bom e Daqui pra Sempre.