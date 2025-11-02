A professora Viviane Cardoso de Melo, de 29 anos, encontrou uma forma criativa de inspirar seus alunos da Escola Estadual Virgílio Ferreira de França, em Rio da Conceição. Com a ajuda da inteligência artificial, ela criou imagens que mostram como os estudantes poderiam se parecer no futuro, atuando nas profissões que sonham seguir.\nA iniciativa surgiu durante as aulas de Projeto de Vida, disciplina que estimula os alunos a refletirem sobre seus objetivos pessoais e profissionais.\n“A ideia veio da vontade de fazer com que os alunos acreditassem em si mesmos e enxergassem que são capazes de realizar tudo aquilo que sonham. Queria que eles pensassem sobre o futuro de forma leve, mas significativa, conectando o ‘quem sou hoje’ com o ‘quem quero ser’”, contou Viviane.\n-Professora usou inteligência artificial para inspirar alunos (1.3331408)