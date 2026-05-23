Kate Middleton e príncipe William (Chris Floyd/Divulgação)\nTaylor Swift ganhou fãs ilustres na família real britânica. Em entrevista recente, o príncipe William contou que os filhos acompanham a carreira da artista -e revelou que também espera receber um convite para o casamento da cantora com o jogador da NFL Travis Kelce, previsto para o mês de julho.\nDurante participação no programa de rádio Heart Breakfast, William disse que a princesa Charlotte é a mais entusiasmada com a intérprete de "Shake It Off" e "Love Story" embora o príncipe Louis também seja fã. "Charlotte, particularmente, mas Louis também, para ser justo, são obcecados por Taylor Swift", afirmou o primogênito do rei Charles 3º.\nO herdeiro do trono britâncio ainda dedicou à filha a música "Opalite", de Taylor. Charlotte tem 11 anos e é a filha do meio de William e Kate Middleton. O casal também é pai de George, 12, e Louis, 8.