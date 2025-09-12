O príncipe Harry fez uma visita surpresa à Kiev, capital da Ucrânia, nesta sexta-feira (12). Ele foi ao local a convite de uma organização que apoia ucranianos com ferimentos graves causados pela guerra.\nSegundo a BBC, o príncipe traça uma estratégia para ajudar na recuperação dos militares feridos. Há dezenas de milhares de soldados e civis com amputações como resultado da invasão do país pela Rússia.\nO duque chegou de trem nesta sexta ao país e tem uma agenda cheia de compromissos. Esta é a primeira ida dele à Ucrânia.\nCinema africano chega ao Tocantins com mostra dedicada a Djibril Diop\nConfira o horóscopo desta sexta-feira, 12 de setembro de 2025\nAo The Guardian, o príncipe disse que faria o possível para auxiliar. "Não podemos parar a guerra, mas o que podemos fazer é tudo o que pudermos para ajudar no processo de recuperação", disse.