O prefeito de Londres, Sadiq Khan, publicou neste domingo (30) nas redes sociais um vídeo em que afirma ter mudado de ideia com relação ao guaraná. Após comparecer à COP30, realizada neste mês em Belém do Pará, ele havia classificado a bebida como "horrível" em uma publicação anterior.\nSegundo contou, as latinhas de refrigerante foram dadas a ele de presente pela primeira-dama, Janja da Silva. "Experimentando guaraná de novo (da forma correta)", escreveu ele na legenda do vídeo. "Agradeço imensamente à primeira-dama Da Silva por me enviar o autêntico. Brasil, agora eu entendi. Saúde!"\nA primeira reação de Khan havia gerado uma enxurrada de comentários nas redes sociais, a maioria com brasileiros indignados com o fato de ele não ter gostado da bebida. "Não consigo nem fingir", dizia ele enquanto fazia careta ao provar um pouco de guaraná Antarctica zero.