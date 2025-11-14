O prefeito de Londres foi cancelado por brasileiros nas redes sociais após reprovar o guaraná Antarctica zero. "É horrível, não consigo nem fingir", disse Sadiq Khan ao provar o refrigerante.\nEle gostou, porém, de Guaravita, brigadeiro, biscoito de polvilho, paçoca e pão de queijo. "Ficaria bom com uma xícara de chá", disse o britânico. O "review" das comidas foi publicado nas redes sociais do prefeito nesta quinta-feira (13).\nKhan esteve no Rio de Janeiro na semana passada para participar da Cúpula Mundial de Prefeitos, a C40, evento paralelo à COP30, que acontece em Belém.\n"Estive no Rio de Janeiro na C40 para encontrar 300 líderes locais e falar sobre a crise climática. É claro que experimentei a cultura local enquanto estive lá. Aqui estão minhas opiniões sobre quitutes brasileiros. De brigadeiro a pão de queijo, qual seu favorito?", escreveu o prefeito.