SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de Surubim (PE), Cléber Chaparral, chamou Gusttavo Lima de "ladrão" após o cantor cancelar de última hora um show que faria na cidade neste sábado (27). Lima já havia cancelado uma apresentação no mesmo local, marcada de início para o dia 18.O político subiu ao palco para pedir desculpas ao público que aguardava o show e para cobrar do sertanejo a devolução do cachê. Segundo Chaparral, o município pernambucano pagou R$ 1,353 milhão ao artista. Chaparral chamou o sertanejo de "um ladrão de consciência" e "ladrão do dinheiro do povo"."Tu não precisa de dinheiro da prefeitura, tu é rico. Você faltou com respeito com o povo surubinense. Seja homem, devolva o dinheiro da prefeitura", disse o prefeito. Ele completou que, se o valor não fosse devolvido, os equipamentos da banda que já estavam no local não seriam devolvidos."Tá na minha responsabilidade, mas só sai quando tu se retratar", disse Chaparral. "Eu não conheço uma música de Gusttavo Lima, não sou fã dele, eu trouxe ele para cá porque o povo pediu", disse em outro momento.No mesmo dia, Gusttavo Lima tinha se apresentado em Caruaru, cidade a 77 km de distância de Surubim. Em publicação no Instagram, o cantor afirmou ter sofrido uma intoxicação alimentar e disse que estava com "caganeira"."Mil desculpas por não comparecer no show de hoje, intoxicação alimentar, traduzindo, caganeira mesmo. Tô numa diarreia absurda, fraco, suando frio. Me perdoem", escreveu ele, e pediu para os fãs aguardarem uma nova data.