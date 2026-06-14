Vista aérea do Terminal Turístico onde acontece os principais eventos da cidade (Divulgação/Prefeitura de Santa Rita)\nCom prais de água doce, cachoeiras e águas cristalinas, Santa Rita do Araguaia, cidade que fica a cerca de 500 km de Goiânia, no sudoeste de Goiás, entrou para o Mapa do Turismo Brasileiro. A cidade é banhada pelo Rio Araguaia e tem atraído um número crescente de turistas.\nSegundo a Secretaria Municipal de Turismo, Santa Rita do Araguaia também é conhecida como a Capital do Queijo Cabacinha. O município de 5.924 habitantes (de acordo com o último Censo do IBGE) traz o nome em homenagem à santa dos impossíveis e guarda as belezas que o rio deixa enquanto atravessa a cidade.\nSanta Rita do Araguaia é cercada por cachoeiras que ficam entre 35 e 40 km do centro da cidade, e são consideradas de fácil acesso. Na parte do rio que passa próximo à cidade, existem faixas de areia onde é possível ver o fundo das águas com facilidade, e onde moradores e turistas se reúnem.