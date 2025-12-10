As comunidades indígenas do estado são conhecidas pelas peças artesanais carregadas de significados, ancestralidade e história. Agora, os povos tradicionais tocantinenses poderão vender seus produtos artesanais por meio da plataforma e do e-commerce Mulheres Empreendedoras da Amazônia.\nO evento de lançamento da nova plataforma ocorreu durante a 1ª Feira Cultural de Artesanato Mulheres Empreendedoras da Amazônia, nesta terça-feira (9).\nO objetivo é ampliar a visibilidade da produção artesanal dos povos originários, indígenas e quilombolas do Tocantins.\n“A ferramenta funciona por meio de um modelo de comércio justo, permitindo que as artesãs comercializem seus produtos diretamente ao consumidor, sem intermediários, garantindo mais autonomia financeira”, explicou a artista e produtora cultural Núbia Dourado.