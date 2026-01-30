Evento vai contar com cinco dias de shows e retorno do Carnaval de rua (Divulgação/Arquivo Prefeitura de Porto Nacional)\nO município de Porto Nacional, na região central do Tocantins, anunciou o início da programação carnavalesca no município. O Porto Folia 2026 vai será realizado entre os dias 13 e 17 de fevereiro. A banda Chiclete com Banana foi confirmada como atração nacional do evento.\nEntre as atrações confirmadas, Nelson Júnior e Juarez Falcão prometem agitar o público com muita música e energia. O evento também contará com o retorno dos tradicionais blocos de rua do Carnaval do “Pau D’óleo”, uma das celebrações populares do município, incluída no calendário turístico estadual.\nPara manter a expectativa dos foliões, a prefeitura anunciou que uma banda surpresa fará parte da programação oficial do Carnaval, com o nome sendo revelado nos próximos dias. Além disso, várias bandas regionais vão garantir a festança durante os cinco dias. A festa será realizada com ajuda de parcerias feitas pelo município.