Os laços de amizade e família de Por Você vão envolver o público antes mesmo da nova novela das sete da TV Globo estrear no dia 17 de agosto. A obra dos autores Dino Cantelli e Juliana Peres ganhou um prólogo em formato de novelinha vertical, ação inédita que integra o lançamento do folhetim. Criado e escrito por Cleissa Regina Martins, do time de colaboradores da novela, o microdrama aprofunda a história de personagens centrais do enredo: as amigas Bela (Sheron Menezzes) e Juli (Lucy Ramos), que cresceram como irmãs na comunidade fictícia Vila Maravilha, no Rio de Janeiro, e se apoiam, apesar dos caminhos diferentes que trilharam.Com 20 capítulos curtos, disponíveis todos de uma vez nos perfis da emissora nas redes sociais, a trama mostra outros desafios encarados pela dupla antes do acidente que tira a vida de Juli no início de Por Você e faz com que Bela se comprometa com a criação dos quatro filhos da amiga, Peixe (Cauê Campos), Glorinha (Laura Luz), Ítalo (Fabrício Assis) e Samuca (Kadu Spinola). No prólogo, Juli tem de lidar com o abandono do marido, assumindo sozinha o sustento da casa e arcando com problemas deixados por ele. A técnica de enfermagem passa a sofrer intimidações do agiota Caveira (Daniel Bouzas), que ameaça a sua segurança e a da sua família caso ela não arque com dívidas do ex.Ao descobrir a situação, Peixe, o primogênito, decide agir sem que a mãe saiba. O adolescente usa o dinheiro da inscrição dos gêmeos Glorinha e Ítalo no torneio de judô para começar a trabalhar e tentar juntar o valor para acertar as contas com Caveira, mas acaba se colocando ainda mais em risco ao confrontar o vilão. Diante da ausência de seus alunos na competição, o sensei Otto (Diogo Almeida), professor da escola de artes marciais da Vila Maravilha, se aproxima de Juli para prestar suporte, o que desperta um sentimento entre os dois. Mas sua maior aliada é Bela, que ajuda a melhor amiga a encarar o agiota e a enfrentar as pressões de Vanessa (Alinne Moraes), herdeira e administradora do Hospital e Maternidade Luz, lugar em que trabalham. Juli e sua família contam ainda com o apoio do casal de amigos Iara (Noemia Oliveira) e Juarez (Milhem Cortaz), além da filha deles, Dalila (Lívia Silva). “Juli e seus filhos são muito importantes na história de Por Você e da nossa protagonista, a médica Bela. A Juli morre no início, então achamos que seria uma boa forma de apresentar essa família ao espectador com mais detalhes, com um acontecimento que não veremos na trama principal, mas que faz parte da trajetória dela e traz consequências no futuro dos personagens”, adianta a roteirista Cleissa Regina Martins. Lucy Ramos comenta sua experiência ao estrelar pela primeira vez uma obra desse tipo. “Hoje em dia, a internet faz parte da vida de todo mundo. É muito legal poder contar uma história num formato que as pessoas conseguem assistir de onde estiverem. É uma abordagem mais rápida, mais ágil. Foi muito divertido viver isso, ainda mais em um ambiente leve, gostoso e inovador”, avalia. “Esse prólogo é uma oportunidade de mostrar quem a Juli realmente é. Mostrar essa mulher forte, essa mãe dedicada. Acho que isso faz com que o público entenda melhor a importância dela na história e se envolva ainda mais desde o começo”, acredita a atriz. Interpretando irmãos na ficção, Cauê Campos, Fabrício Assis e Laura Luz falam sobre os primeiros conflitos de seus personagens. “No vertical o público vai conseguir ter uma fagulha da fogueira que é o Peixe. Já vai dar para ver os embates dele com a Bela, ele tentando chefiar a casa mesmo com a mãe presente”, antecipa Cauê. “O Ítalo mostra um pouco do seu lado mais carinhoso, além do desconforto por ainda não encontrar algo que goste de fazer”, destaca Fabrício. “Fica claro como a ausência do pai é um ponto sensível para a Glorinha. Eu gostei de ver o início disso tudo na novela vertical”, revela Laura Luz.Primeira experiência da Globo em um microdrama complementar antes da estreia de uma obra na TV aberta, a novelinha de lançamento de Por Você reforça a inovação na dramaturgia, fazendo com que as histórias sejam multiplataformas, possíveis de existir em diferentes formatos e que emocionem espectadores de múltiplas gerações. “É um caminho em que apostamos para potencializar a narrativa de Por Você, fazer com que toque o coração de mais pessoas possível. O microdrama funciona em uma dinâmica própria, mas sempre dialogando com a identidade visual e emocional que pensamos para a novela”, destaca André Câmara, diretor artístico dos dois projetos.