Às vésperas de concluir uma saga iniciada em 2016, os criadores de "Stranger Things" tentam explicar por que a série levou quase dez anos para terminar, o que levou a demora de três anos entre a quarta e a última temporada, que vai sair no dia 26 de novembro.\n"O objetivo sempre foi fazer o melhor possível. Alguns fatores estiveram além do nosso controle, como a pandemia e a greve dos roteiristas [que paralisou Hollywood de maio a setembro de 2023]", afirmam os irmãos Matt Duffer e Ross Duffer, os criadores do grupo de crianças dos anos 1980 que lutam contra seres de outro mundo.\n"Nós nos questionávamos 'quanto tempo precisamos para contar essa história?'", mencionando a quarta temporada, de 2022, o que, segundo eles, exigiu um longo período para lapidar os efeitos visuais. Essa leva de capítulos só chegou à Netflix três anos depois do terceiro ano, e aí as crianças do elenco já não eram mais tão pequenas.