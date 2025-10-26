Com os pés carregados, começou a colheita de jabuticaba em Taquaruçu, distrito de Palmas. Também já começou a Festa da Colheita da Jabuticaba, que movimenta produtores e está na 7ª edição.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Pomares de jabuticaba estão abertos para visitas em Taquaruçu\nA produtora Maria Ilsa Farias tem o pomar há 15 anos. Mantém uma clientela fiel e começa a se preparar para o evento meses antes. “É o ano todo assim e como nós, os produtores se organizam para a festa, os clientes já começam a ligar desde julho”, comentou.\nA empresária Eliana dos Santos também vai participar da Festa e diz que a procura pelas jabuticabas é constante. “Estamos na expectativa”, afirmou.\nQuem esperava para saborear o fruto é o empresário Gelson Maciel, que esteve em um dos pomares com a família. “É um momento muito bacana, um passeio que vale a pena e uma experiência diferente. Os pais deveriam trazer os filhos para tirar do pé a jabuticaba. Tem muita gente que nem sabe como que dá a jabuticaba”, comemorou.