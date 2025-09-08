-Policial joga bets com crianças (1.3309403)\nO vídeo de um policial militar brincando de bets com crianças em Ananás viralizou nas redes sociais. O soldado Ronesson Santos Oliveira, 31 anos, estava patrulhando a região quando passou pela Rua Nove de Julho e decidiu parar a viatura e jogar.\n"Sempre que nós passávamos pela rua, as crianças pediam para ligarmos a sirene e, em um dia, eu desci da viatura e fui jogar um pouco com elas. Agora, toda vez que posso na rua, eles me chamam de o 'Policial do Bet'. Foi um momento de alegria tanto para mim quando para as crianças. Eu podia observar a felicidade delas perto da polícia", contou o PM.\nA gravação da brincadeira foi feita pela moradora Mariela Rodrigues, no dia 18 de agosto de 2025. O vídeo viralizou depois que a página 'Enquanto isso em Ananás' fez a publicação no Instagram, no dia 27 do mesmo mês.