A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na terça-feira (16), um homem acusado de perseguir de stalkear a atriz Isis Valverde por mais de duas décadas. A ação foi conduzida por agentes da Delegacia Antissequestro (DAS) e ocorreu no condomínio onde a atriz mora, no bairro do Joá, na zona oeste da capital fluminense.
Segundo a corporação, o suspeito, que não teve o nome divulgado, vinha intensificando o comportamento invasivo desde janeiro deste ano, o que levou a atriz a procurar a polícia. A partir da denúncia, a DAS instaurou um inquérito e passou a monitorar as movimentações do homem, que tentou se aproximar da vítima em ao menos três vezes.