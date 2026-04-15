MC Ryan SP e MC Poze do Rodo (Reprodução/ g1 São Paulo)\nA PF (Polícia Federal) faz operação na manhã desta quarta-feira (15) contra organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e evasão de divisas.\nTambém foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento.\nMC Ryan e o MC Poze do Rodo foram presos na operação. O primeiro foi preso em Bertioga, no litoral paulista, enquanto MC Poze do Rodo foi preso no Rio de Janeiro.\nO advogado de Poze, Fernando Henrique Cardoso, afirmou, em nota, que "defesa de Marlon Brandon desconhece os autos ou teor do mandado de prisão. Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário".