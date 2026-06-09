A Nobreza do Amor\nMargaret acredita na mentira inventada por Jendal, e exige que Faraji seja julgado nos Estados Unidos. Dânia se desespera ao entender que Faraji será morto. Kênia desaprova as atitudes de Jendal. Sebastião confessa a Viriato que Virgínia lhe pediu para contratar um cangaceiro, e Carrapato ouve. Carrapato oferece seus serviços a Sebastião. Casemiro entrega armas a Tonho e pede que o rapaz defenda o engenho. Alika deduz que Jendal descobriu seu paradeiro, e Niara se desespera. Mirinho finge se preocupar com Ana Maria a fim de se aproximar de Lúcia/Alika. Ladisa tenta convencer Dânia e Faraji a desistirem do acordo com Jendal. Sebastião conta a Virgínia que contratou o cangaceiro que ela pediu para destruir o ateliê Lúcia/Alika.\nCoração Acelerado\nRonei afirma a Agrado e Eduarda que é sócio de Blake e, portanto, é o verdadeiro empresário das duas. Alaorzinho desabafa com Malvino sobre a raiva que sente de Ronei. João Raul acredita que Agrado mentiu para ele sobre a parceria com Ronei. Zilá confronta Ronei sobre Agrado e Eduarda. Cinara ameaça Bara. Naiane não gosta quando Ana Castela aparece em sua casa ao lado de Gael. Palhares come o prato preparado por Cinara com as ervas de Nora, e os dois acabam se beijando. João Raul arma uma festa em sua mansão, e Naiane enfrenta o rapaz.