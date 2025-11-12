A Casa Maraká, espaço de comunicação indígena durante a COP30, recebeu na tarde desta terça-feira (11) um encontro entre duas sumidades da cultura brasileira: o cantor Gilberto Gil e o cacique Raoni Mẽtyktire.\nEm declarações breves, eles falaram sobre ancestralidade e defesa da natureza a uma plateia de convidados, grande parte deles indígenas, em um evento paralelo à conferência das Nações Unidas sobre mudança climática.\nO cantor baiano abordou sua relação com o mundo natural como fonte de inspiração para sua arte, afirmando que ela sempre esteve presente.\n"A minha inserção na vida natural começou naturalmente, obrigatoriamente, no ventre da minha mãe —ainda que antes da chegada da consciência", contou, ressaltando que essa ideia "de estarmos envolvidos pela natureza" foi crescendo ao longo de sua vida.