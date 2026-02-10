O ex-jogador de futebol Edilson Capetinha atendeu o Big Fone no início tarde de segunda-feira (9) no BBB 26 (Globo) e apontou Milena Moreira como sua adversária. Os dois tiveram um bate-boca e a mineira debochou da fama do baiano. Os perfis oficiais de Edilson repudiaram as falas da sister.\nO camarote precisou dar duas placas para duas pessoas na casa. Ele deu a placa de "Aliado" para Alberto Cowboy e a placa de "Adversário" para Milena. Além disso, ele precisou escolher se colocava a pulseira amarela no próprio braço ou dava para outro brother, ele decidiu ficar com ela.\nComo justificativa da sua escolha, ele disse que a sister é mentirosa, insensata, mal educada e fofoqueira. "Você vai ser minha adversária o resto da vida", afirmou.\nNo fim, a dinâmica era uma propaganda de patrocinador e as pessoas que receberam as placas receberam mil reais. Já Capetinha, que ficou com a pulseira amarela, recebeu R$ 10 mil. Mesmo sem importância no jogo, a placa dada à Milena continuou rendendo uma discussão entre ela e Edilson.