-VÍDEO: Pequi com leite e açúcar: mistura viraliza e divide opiniões na internet (1.3366933)\nPequi com arroz é tradição. Com frango, também. Mas com leite e açúcar? Um vídeo que mostra o preparo de pequi com leite e açúcar viralizou nas redes sociais, ultrapassou 2 milhões de visualizações e provocou diversas reações que vão do choque ao riso, além de dividir opiniões entre internautas.\nNo vídeo, a criadora de conteúdo Yasmim Helena ensina o passo a passo da receita e explica que a combinação é comum no interior de Minas Gerais, onde o preparo é conhecido como “chocolate de pequi”.\nEla mostra que o fruto precisa ser cozido previamente em panela de pressão e que a água do cozimento deve ser descartada antes de ser misturado ao leite e ao açúcar. Segundo a autora do vídeo, o ponto da receita é quando o leite fica amarelado e mais encorpado.