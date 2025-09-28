Galinhas que cabem na palma da mão viraram o xodó do criador Wanderson Correia, morador de Miranorte, região central do Tocantins. A paixão que começou como presente carinhoso da esposa se transformou em uma criação da espécie garnizé nagasaki com quase 100 aves.\nTem pessoas que têm gosto por carro velho, de pegar e reformar. Tem pessoas que têm gosto de cavalos, de gado. Eu tenho por galinhas. Gosto disso. Então no dia a dia não tem coisa melhor", comentou Wanderson.\nAs aves chamam atenção pela aparência delicada e pelo comportamento dócil. Enquanto uma galinha caipira comum mede cerca de 75 centímetros, a garnizé tem altura média entre 20 e 25 centímetros.\nVeja vídeo no Bom Dia Tocantins: Galinhas em miniatura viram xodó de criador em Miranorte\n"Conheço cada uma delas, se tiver faltando uma pena eu vou saber. Eu sei a qualidade e o defeito de cada uma. Eu sei quando ela está estressada, eu sei quando ela está bem. Sei detalhe por detalhe de cada uma das minhas aves", afirmou o criador.