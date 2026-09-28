“Esse é um momento que ainda estou vivendo. Vocês sabem o tanto que a Marília é importante na nossa vida. Vou tentar fazer da melhor forma, mas se precisar gravamos três vezes.” Foi assim que Maiara anunciou a homenagem a Marília Mendonça no projeto Maiara e Maraisa In Concert. Com arranjos de orquestra, as irmãs apresentaram pela primeira vez ao vivo o medley de Sentimento Louco, Como Faz com Ela e Todo Mundo Menos Você. A apresentação foi na última sexta-feira (25), no Espaço Unimed, em São Paulo.\nA escolha das músicas percorre a história da parceria entre as artistas. Composta por Marília Mendonça, Sentimento Louco se tornou um de seus sucessos. Como Faz com Ela também ganhou projeção em sua voz, mas tem Maiara entre as compositoras, ao lado de Paula Mattos. As duas faixas integram o primeiro DVD de Marília, registrado em Goiânia e lançado no fim de 2015. Já Todo Mundo Menos Você foi composta e interpretada pelas três no projeto Patroas 35%, último trabalho de Marília lançado em vida, em 2021.