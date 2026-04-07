Entre entre os dias 14 e 24 de maio, nomes como Alok, Ana Castela e Simone Mendes se apresentam na Pecuária de Goiânia 2026. O Parque de Exposições Pedro Ludovico Teixeira recebe os 11 dias de festa com expectativa de público de mais de 600 mil pessoas. O evento será novamente gratuito, com ingressos disponíveis para retirada a partir desta terça-feira (7).\nEm anúncio oficial feito em coletiva de imprensa, a organização confirmou outros nomes de peso na programação, como Matheus e Kauan, Natanzinho Lima, Ícaro e Gilmar, Lauana Prado e Raça Negra. Entre as atrações infantis estão Mundo Bita e Gato Galáctico.\nA 79ª Exposição Agropecuária de Goiás é uma organização da Sociedade Goiana de Agricultura e Pecuária (SGPA) e Bahrem Eventos. Além dos shows, a Pecuária de Goiânia também terá exposição de animais de diversas raças, leilões, programação técnica, palestras voltadas ao agronegócio, empresas do ramo, além de ações de responsabilidade ambiental e social.