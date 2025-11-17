-Vídeo Vozes de Ébano (1.3338086)\nA história de Paula, uma mulher escravizada que conseguiu comprar sua liberdade na Justiça em 1858, trinta anos antes da assinatura da Lei Áurea, é o tema do espetáculo “Vozes Silenciadas: A Luta de Paula por Liberdade”. A peça estreia nesta segunda-feira (17), às 19h, no auditório do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO), em Palmas, com entrada gratuita e classificação livre.\nA montagem, interpretada pela atriz e bailarina Meire Maria Monteiro e pelo Grupo Vozes de Ébano, resgata um processo judicial que tramitou na antiga Comarca de São João da Palma, hoje município de Paranã, no sudeste do estado. A iniciativa é uma realização do Poder Judiciário do Tocantins, por meio da Comissão de Gestão da Memória e da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat).