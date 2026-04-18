Paul McCartney divulgou novos detalhes de seu próximo álbum, "The Boys of Dungeon Lane", que será lançado em 29 de maio e marca seu retorno após seis anos sem discos inéditos. Um dos destaques do projeto é a faixa "Home to Us", que traz um dueto com o também ex-Beatle Ringo Starr.\nA parceria com Starr estava, até então, rodeada de rumores, já que a expectativa era que o ex-Beatle atuasse na bateria. Porém, durante evento fechado com os fãs, McCartney confirmado que Starr divide os vocais na canção, segundo a revista Variety.\n"É um dueto", disse McCartney sem rodeios. "Foi muito bom, porque nunca tínhamos feito isso. O Ringo nunca tinha feito um dueto com um dos Beatles , sabe? Então, aqui está. Conseguimos."\n'Lady Madonna' e 'Let It Be' estão entre mais tocadas por Paul McCartney no Brasil\nDave Grohl critica Taylor Swift durante show do Foo Fighters em Londres