O empresário Gabriel Farrel, 31, fundador da franquia de pizzarias Borda e Lenha, morreu neste domingo (14) em um acidente aéreo na zona sudoeste do Rio de Janeiro.\nFarrel tinha saltado de uma aeronave que sobrevoava a Praia da Reserva, e o paraquedas não abriu como esperado.\nFormado em engenharia, ele decidiu seguir a paixão pela gastronomia e iniciou a carreira com uma pizzaria móvel para eventos. Em 2018, inaugurou a primeira unidade da Borda e Lenha, voltada para delivery. O negócio se expandiu e, em 2020, ganhou projeção nacional após receber investimento de dois empresários no programa Shark Tank Brasil.\nAtivo nas redes sociais, Farrel reunia mais de 60 mil seguidores no Instagram e no TikTok, onde compartilhava reflexões sobre empreendedorismo e registrava também momentos praticando esportes radicais, como paramotor (parapente motorizado) e base jump.