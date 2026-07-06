É uma pressão histórica sobre as mulheres. A ideia de legado esteve quase sempre ligada à maternidade, e a pergunta “o que você vai deixar para o mundo?” costuma ser feita com mais frequência para elas, especialmente aquelas que decidiram (ou, para muita gente, ousaram) não ter filhos. Em Herança de Narcisa, novo filme protagonizado por Paolla Oliveira, essa reflexão surge de maneira inesperada: por meio de um terror psicológico que transforma traumas familiares em uma história sobrenatural.\nCom estreia marcada para 9 de julho, o longa dirigido por Clarissa Appelt e Daniel Dias acompanha Ana, personagem vivida por Paolla, que retorna à antiga casa da família após a morte da mãe, a ex-vedete Narcisa. Ao lado do irmão Diego (Pedro Henrique Müller), ela precisa organizar a venda do imóvel, mas acaba mergulhando em lembranças dolorosas, segredos e acontecimentos inexplicáveis que fazem o passado ganhar vida novamente.